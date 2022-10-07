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قائد الأمن الداخلي الايراني يعلن القبض على 17 شخصا بحوزتهم أسلحة حربية

قائد الأمن الداخلي الايراني يعلن القبض على 17 شخصا بحوزتهم أسلحة حربية
الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

قال قائد قوى الامن الداخلي الايراني العميد "حسين اشتري" تم اعتقال17 شخصا بحوزتهم أسلحة حربية في أعمال الشغب وكانت نيتهم ​​نشر الفوضى وتعطيل النظام والأمن.

العالم - إيران

وأضاف العميد أشتري ، اليوم الجمعة ، قبل خطب صلاة الجمعة في طهران ، الأمن اليوم هو أعظم نعمة لكل الدول ولكل المسؤولين والحكام في جميع أنحاء العالم و هم يبذلون قصارى جهدهم لمزيد من الأمن في بلادهم ، ولدينا الأمن بفضل دماء الشهداء ويقظة الناس وإجراءات القيادة بينما العدو يسعى لزعزعة الاستقرار و الأمن و السلام في بلدنا.

وأكد قائد الامن الداخلي الايراني أن واجب الشرطة في جمهورية إيران الإسلامية والقوات المسلحة هو الحفاظ على السلام والأمن على الحدود وداخل البلاد، والشرطة هي الركيزة الأساسية للأمن الداخلي، وبحسب القيادة فهي من الركائز الأساسية للأمن.

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