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المفتي قبلان يستقبل سفير ايران ويبجثان ضرورة توطيد العلاقات

المفتي قبلان يستقبل سفير ايران ويبجثان ضرورة توطيد العلاقات
الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

استقبل المفتي الجعفري الممتاز سماحة الشيخ أحمد قبلان في مكتبه في دار الإفتاء الجعفري سفير الجمهورية الإسلامية في إيران لدى لبنان السيد مجتبى أماني، وجرى التباحث في الأوضاع العامة في البلاد.

العالم - لبنان

وتم التشديد خلال اللقاء على ضرورة توطيد العلاقة بين لبنان وإيران و اكدوا أن المقاومة اليوم تشكل العامود الفقري للبلد، خاصة لحفظ ثرواته وسيادته، وهنا لا بد من توجيه الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية على إنقاذ شعبنا وناسنا من العتمة فقط، بل لضرورة توطيد العلاقة بين لبنان وإيران.

واضافوا أن العلاقات الطائفية في البلد بحاجة إلى ديبلوماسية ومزيد من الإلفة، لأن البلد طائفي بخلطة حارة، فالأمور الوطنية معقدة لأن الأجندات السياسية عند بعض الأطراف طائفية ومناطقية.

كما تم التأكيد على حماية الساحة الوطنية من جهة، وعلى الوحدة الإسلامية وخاصة العلاقة السنية الشيعية، لافتين إلى أننا نخوض معركة هوية ومشروعا وطنيا وسط معارك مختلفة السواتر والأدوار تقودها واشنطن، ما يفرض خوض معركة رأي العام في كل المفاصل التي تحتاج إلى معركة إنتاج عقل وطني، مع حماية الثوابت الوطنية، بخلفية التعدد الطائفي، وهذا يفترض أن يكون الخطاب الديني عابرا للطوائف.

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