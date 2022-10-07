العالم - العراق

وقال رسول في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم تنفيذ ضربة جوية من قبل أبطال القوة الجوية وعبر طائرات (Cessna Carvan 208) وبالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة في قتل الإرهابي محمد مذري العبيدي (عسكري عصابات داعش في كركوك) واثنين من مرافقيه والتي جاءت وفق معلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية".

وأشار الى أن "القوات المسلحة العراقية ستواصل تنفيذ العمليات النوعية المبنية على جهد استخباري وأمني كبير لملاحقة فلول الإرهابيين ومنعهم من إيجاد مأوى لهم في المناطق الجبلية وغير الآهلة بالسكان".