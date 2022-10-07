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القوة الجوية العراقية شاركت بعملية قتل قيادي لـ"داعش" أمس في كركوك

القوة الجوية العراقية شاركت بعملية قتل قيادي لـ
الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، أن طائرات القوة الجوية شاركت بعملية قتل القيادي في جماعة "داعش" الوهابية يوم أمس في كركوك.

العالم - العراق

وقال رسول في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم تنفيذ ضربة جوية من قبل أبطال القوة الجوية وعبر طائرات (Cessna Carvan 208) وبالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة في قتل الإرهابي محمد مذري العبيدي (عسكري عصابات داعش في كركوك) واثنين من مرافقيه والتي جاءت وفق معلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية".

وأشار الى أن "القوات المسلحة العراقية ستواصل تنفيذ العمليات النوعية المبنية على جهد استخباري وأمني كبير لملاحقة فلول الإرهابيين ومنعهم من إيجاد مأوى لهم في المناطق الجبلية وغير الآهلة بالسكان".

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القوة الجوية العراقية شاركت بعملية قتل قيادي لـ"داعش" أمس في كركوك

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