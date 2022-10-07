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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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السفيرة الإيرانية في الدنمارك: رغم التحذيرات الرسمية السابقة فقد وصلت الشرطة الدنماركية ببطء كبير إلى السفارة بعد مهاجمة مسلح لها
متحدث الخارجية الإيرانية: المتطرفون في البرلمان الأوروبي يستغلون وفاة مهسا أميني للضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية
السفيرة الإيرانية في الدنمارك: رغم التحذيرات الرسمية السابقة فقد وصلت الشرطة الدنماركية ببطء كبير إلى السفارة بعد مهاجمة مسلح لها
وزير الخارجية الإيراني: يؤسفنا أن يتم هكذا هجوم على سيدة وسفيرة تتمتع بحصانة دبلوماسية في قلب أوروبا والشرطة لا تصل في الوقت المناسب
وزير الخارجية الإيراني: يؤسفنا أن يتم هكذا هجوم على سيدة وسفيرة تتمتع بحصانة دبلوماسية في قلب أوروبا والشرطة لا تصل في الوقت المناسب
السفيرة الإيرانية في الدنمارك: رغم التحذيرات الرسمية السابقة فقد وصلت الشرطة الدنماركية ببطء كبير إلى السفارة بعد مهاجمة مسلح لها
متحدث الخارجية الإيرانية: المتطرفون في البرلمان الأوروبي يستغلون وفاة مهسا أميني للضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية
أشتري: العدو يهدف من خلال هذا التسليح إلى سيناريو قتل ومواصلة أعمال الشغب
قائد الشرطة في إيران حسين أشتري: تم اعتقال 17 شخصا كان بحوزتهم أسلحة حربية خلال أعمال الشغب الأخيرة
متحدث الخارجية الإيرانية: المتطرفون في البرلمان الأوروبي يستغلون وفاة مهسا أميني للضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية
الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش
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