مقاطعة الانتخابات النيابية البحرينية 2014

خاص بالعالم

ودعت 5 جميعات معارضة في بيان لها، جماهيرها الى عدم المشاركة في انتخابات قد تقود البلاد الى مستقبل مجهول تتعمق فيها الازمة السياسية والدستورية وتكرس الحكم المطلق.

واكدت المعارضة انه تم استمزاج رأي العديد ن مؤسسات مجتمع مدني وقيادات سياسية وعقدت اللقاءات مع العديد من الشخصيات الوطنية ذات الصلة بالشأن السياسية واستطلعت وجهات النظر وأراء القيادات السياسية والحقوقية والنشطاء من معتقلي الرأي والضمير في السجون البحرينية، ووصلت الى نتيجة مفادها ان الانتخابات التي لا يترتب عليها تداول للسلطة بلا جدوى وتكرس الواقع القائم على السلطة المطلقة.

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