قناة أمريكية تنهي تعاقدها مع مصور من 'غزة'

العالم- فلسطين

وأعلن المصور الصحفي الفلسطيني حسام سالم أن" صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أبلغته بإنهاء تعاقدها معه، بسبب "دعمه صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي".

وقال سالم في منشور على حسابه بموقع فيسبوك: "بعد سنوات من تغطية قطاع غزة كمصور صحفي مستقل لصحيفة نيويورك تايمز، تم إبلاغي عبر مكالمة هاتفية مفاجئة بأنهم لن يعملوا معي في المستقبل".

وأضاف: "كما فهمت لاحقًا، اتخذ القرار بناءً على تقرير أعده محرر هولندي حصل على الجنسية الإسرائيلية لموقع هونيست ريبورتينغ، قبل عامين".

ومنذ انضمامه إلى "نيويورك تايمز"، ظل سالم يغطي الأحداث الهامة في غزة، مثل الاحتجاجات الأسبوعية عند السياج الحدودي مع الاحتلال.

كما أجرى تحقيقا في استشهاد الممرضة الميدانية رزان النجار، ومؤخرا، الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في أيار/مايو 2021، والذي أسفر عن استشهاد 254 فلسطينيا على الأقل، بينهم 66 طفلا.

وقال سالم في منشوره على فيسبوك: "منشوراتي المذكورة تحدثت عن صمود شعبي وأولئك الذين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي - ومن بينهم ابن عمي.

وتابع سالم قائلاً: "لم تنجح مجلة هونيست ريبورتينغ في إنهاء عقدي مع صحيفة نيويورك تايمز فحسب، بل إنها أيضاً عملت بنشاط على ثني وكالات الأنباء الدولية الأخرى عن التعاون معي ومع زملائي".

وأردف: "ما يجري هو جهد منظم لتشويه صورة الصحفيين الفلسطينيين على أنهم غير قادرين على الثقة والنزاهة، لمجرد أننا نغطي انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بشكل يومي على يد الجيش الإسرائيلي".