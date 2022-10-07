قائد الشرطة: سيناريو القتل كان ذريعة العدو لاثارة اعمال الشغب الاخيرة

العالم- ايران

وأشار العميد اشتري في كلمته قبل خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت اليوم في طهران وحضرها جمع من منتسبي قوات الشرطة بمناسبة اسبوع قوى الامن الداخلي، الى هذا الاسبوع والخدمات الجليلة التي قدمها منتسبو الشرطة لأبناء الشعب الايراني.

وتابع قائلا: ان الواجب الملقاة على عاتق الشرطة اليوم هو الحفاظ على الامن والاستقرار في حدود ايران وثغورها وفي داخلها أيضا.

وأوضح العميد اشتري أن قوات الشرطة قدمت حتى الآن أكثر من 13 ألف شهيد و30 ألف معاق مما يثبت أن هذه القوات تعتبر الركن الاساس لتوفير الامن الداخلي.



واضاف : نحمد الله ونشكره أنه لا يوجد خطأ أو تقصير من جانب الشرطة في تنفيذ المهام وخاصة في هذا الموضوع، طبعا نحن ناسف لهذه الحادثة ولكن الجهات المختصة حققت مع المصادر ذات الصلة وتم تنفيذ المهمة وفق الاجراءات ووفقا للقانون وتوصيات المجلس الاعلى للثورة الثقافية، واتضح انه لم يكن هناك اعتداء او اصابة في هذه القضية، ولكن هذه القضية ادت الى احداث وقعت في البلاد.

وأشاد بالشعب الايراني لحضوره الفاعل في الساحة منذ اليوم الاول لأعمال الشغب التي قامت بها حفنة من الاوباش وفصل صفه عن صف هؤلاء الذين انتهكوا المقدسات الاسلامية ودمروا الممتلكات العامة.