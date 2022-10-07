باقري کني يدعو صربيا الى التعاون مع إيران عملیا في الساحة الدولية

العالم- ايران

التقى علي باقري نظيره الصربي نيكولا سيلاكوفيتش خلال زيارته إلى صربيا ووبحث الجانبان خلال الاجتماع آخر المستجدات في العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية.

وأشار باقري إلى التجارب المشتركة لإيران وصربيا في مواجهة الحظر، وتبادل الآراء حول العديد من التطورات الدولية.

ودعا إيران وصربيا إلى "العمل المشترك" على الساحة الدولية اعتمادا على "الآراء المشتركة" في القضايا الدولية و بذل الجهود لتعميق السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي بالتعاون مع الدول المستقلة الأخرى.

واعتبر نهج صربيا الاستراتيجي تجاه القضايا الإقليمية والدولية رصيدا قيما لتعزيز العلاقات الثنائیة بین البلدین ، وأضاف: إن نطاق العلاقات بين البلدين يشمل أبعادا مختلفة مثل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والعلمية.

وأعرب عن أمله في تبادل وفود رفيعة المستوى بين البلدين کزيارة وزير خارجية بلادنا حسین أمیر عبداللهیان إلى بلغراد ورئيس صربيا إلى طهران في المستقبل القريب.

من جانبه شرح وزير الخارجية الصربي السياسات الإقليمية والدولية لبلاده وأكد على توطید العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

وفي ختام هذا الاجتماع ، أدان الجانبان"ازدواجية المعايير" للولايات المتحدة الامریکیة و الغرب بتطبيق بشأن اجراء القانون الدولي وفرض الحظر ضد الدول مؤکدین أن إيران وصربيا لا تدعمان سياسة الحظر أحادي الجانب ضد أي دولة لأن هذه السياسة تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي و مصالح الدول.

كما قال علي باقري في اجتماع ممثلي وسائل الإعلام الصربية وجمع من الصحفيين: سيتم تعزيز الأسس القانونية للعلاقات بين إيران وصربيا في المستقبل القريب بناء على الاتفاقات التي تم التوصل إليها، ومن خلال التوقيع على وثائق تعاون مهمة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وشرح خلال الاجتماع نتائج محادثاته مع السلطات الصربية وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإیرانیة وصربيا تسعیان إلى توسيع التعاون في مختلف المجالات، بالنظر إلى التاريخ الطويل للعلاقات والمصالح المشتركة.

وأعلن توقيع وثائق تعاون ثنائية مهمة في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية، والعمل والرعاية الاجتماعية والرياضية والصحة والتعليم العالي و ومكافحة الجرائم المنظمة في المستقبل القريب.

وقال من المقرر أن يتم توقيع هذه الوثائق خلال الزيارة المرتقبة لوزير خارجية بلادنا إلى بلغراد ورئيس صربيا إلى طهران.

وتم في هذا الاجتماع شرح مواقف البلاد من المفاوضات النووية والأزمة الأوكرانية والقضايا المتعلقة بأزمة الطاقة.