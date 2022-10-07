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'بوتين': التحول إلى العملات الوطنية في العلاقات مع أعضاء رابطة الدول المستقلة يعزز السيادة

'بوتين': التحول إلى العملات الوطنية في العلاقات مع أعضاء رابطة الدول المستقلة يعزز السيادة
الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الاجتماع غير الرسمي لرؤساء رابطة الدول المستقلة، بأن" التحول إلى العملات الوطنية في العلاقة بين أعضاء الرابطة يعزز السيادة ويعمق التكامل."

العالم- روسيا

وتابع بوتين أن "ذلك لا يتعلق بالوضع السياسي الراهن".

كما قال الرئيس الروسي إن "أحداثا مأساوية تحدث في أوكرانيا، وصراعات بين بلدان الرابطة الأخرى، وهو ما يتطلب وضع تدابير لحلها."

وقال بوتين: "سيتم التركيز في قمة رابطة الدول المستقلة في كازاخستان على استدامة الاقتصادات، وستتم مناقشة اندماج الدول الأعضاء في السياسة والاقتصاد وغيرها من المجالات، إضافة إلى القضايا الأمنية".

كذلك فقد أيد الرئيس الروسي اقتراح الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، بإنشاء منظمة دولية تابعة لرابطة الدول المستقلة لتعزيز اللغة الروسية.

وقد أعلن بوتين عن مشاركته في أستانا في أول قمة من نوعها بين روسيا وآسيا الوسطى.

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'بوتين': التحول إلى العملات الوطنية في العلاقات مع أعضاء رابطة الدول المستقلة يعزز السيادة

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