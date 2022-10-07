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استخبارات العراق العسكرية تطيح بإرهابي وتدمر وكرا لداعش بالانبار

استخبارات العراق العسكرية تطيح بإرهابي وتدمر وكرا لداعش بالانبار
الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الجمعة، القبض على إرهابي وتدمير وكر لجماعة "داعش" الوهابية في الأنبار.

العالم - العراق

وذكرت المديرية، في بيان ، أنه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لقسم استخبارات وأمن قيادة عمليات الجزيرة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء التاسع والعشرين، تم نصب كمين محكم والقبض على أحد الإرهابيين في سيطرة الشهيد العميد محمد الكروي، وهو من المدرجين في قاعدة بيانات المديرية وفقاً لأحكام المادة 4 إرهاب وتم تسليمه لجهة الطلب اصولياً".

وأضاف البيان: "كما نفذت مفارز الاستخبارات العسكرية لشعبة استخبارات وأمن الفرقة السابعة وبالتعاون مع قوة من اللواء الثامن واللواء الثلاثين واجباً بمحورين للبحث والتفتيش عن مخلفات داعش في صحراء الجزيرة".

وتابع: "حيث تمكنت القوة من مداهمة وتدمير وكر لداعش وضبط (8) قنابر مختلفة العيار و(3) عبوات ناسفة محلية الصنع و(4) مخازن AK و(5) رمانات هجومية و(3) صناديق عتاد و(2) شريط BKC ومولد كهربائي وأفرشة منام وأدوات طعام وأغطية منام ليتم رفع المواد وتفجيرها موقعياً".

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