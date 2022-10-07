ازمة الاستحقاقات اللبنانية الدستورية

خاص بالعالم

من انتخاب رئيس للجمهورية، الى تشكيل الحكومة، الى ترسيم الحدود، لبنان امام منعطف يطل على الانفراج الكبير، او الانفجار المدوّي.

ملف ترسيم الحدود على نار حماية اسرائيلياً وسالمة لبنانياً، فهل نكون امام خواتيم سعيدة لملف قد يسهم في نقلة نوعية للبنان، تخرجه من ارهاق الحصار، الى رفاه الدول النفطية؟

أم ان الشياطين الصغيرة قد تكبر في الامتار الاخيرة؟

ملف انتخاب الرئيس الجمهورية على مائدة القوى السياسية والحزبية، وبين تباين الوصفات والمعايير، يبدو الفراغ مرشحاً قوياً للفوز بطول اقامة في القصر الجمهورية.

فهل تنسحب الخلاصات الى مسار اتفاق الترسيم، وتدمج الحواصل والنتائج؟

اما الملف الحكومي الدائم التذبذب والضيف الاكثر ثقلا في اجتماعات من عهد اليهم انجازات هذا الاستحقاق، فما هي تطورات؟

وهي يخرج الدخان الابيض من بعد طول انتظار؟

يناقش برنامج "استوديو بيروت" هذا الموضوع مع ضيف الحلقة:

الاعلامي والمحلل السياسي غسان سعود.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..