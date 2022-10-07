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صالح: أدعو جميع القوى السياسية إلى الحوار الجاد يكون أساسه وغايته مصلحة الوطن والمواطن والانطلاق نحو تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات

الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

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