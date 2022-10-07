الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٣:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بولندا تعتزم تشييد سياج إلكتروني على الحدود مع روسيا

بولندا تعتزم تشييد سياج إلكتروني على الحدود مع روسيا
الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلن ماتشي وونسيك نائب وزير الداخلية البولندي اليوم الجمعة أن "بلاده ستقيم سياجا "إلكترونيا" على طول حدودها مع روسيا."

العالم- أوروبا

وأوضح المسؤول البولندي أن "الحديث يدور عن تركيب أجهزة استشعار خاصة وأجهزة تصوير حرارية وكاميرات على الحدود".

وقال: "تلقى حرس الحدود أموالا جديدة لبناء سياج على طول الحدود بأكملها مع مقاطعة كالينينغراد (الروسية)، هناك أموال في ميزانية العام المقبل لتشييد سياج إلكتروني بسرعة لمراقبة الحدود عن كثب".

وحسب نائب الوزير البولندي، فإنه "ليست هناك حاجة لبناء أي حاجز آخر غير الحاجز الإلكتروني" على الحدود بين بلاده وروسيا".

وفي الصيف الماضي، أكملت بولندا الجزء الرئيسي من مشروع بناء حاجز على الحدود مع بيلاروس، يبلغ طول السياج 186 كيلومترا، وارتفاعه خمسة أمتار، وتكلفته 1.6 مليار زلوتي (حوالي 400 مليون دولار).

ويجري الآن تجهيز السياج بكاميرات الرؤية الليلية وأجهزة استشعار الحركة والإلكترونيات الأخرى، ومن المقرر الانتهاء من العمل هذا الخريف.

روابط ذات صلة

وزير خارجية بولندا يشارك في اجتماع مجلس الأمن حول أوكرانيا

بولندا تسعى إلى تسريع بناء أوّل محطة للطاقة النووية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ازمة الاستحقاقات اللبنانية الدستورية

مقاطعة الانتخابات النيابية البحرينية 2014

استعدادا للمونديال.. قطر تتخذ قرارات جديدة تخص العاملين فيها

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 07-10-2022

شاهد.. لحظة الاعتداء على السفارة الإيرانية في الدنمارك

مظاهرة حاشدة ضد ارتفاع أسعار الكهرباء في وارسو