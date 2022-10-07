لأول مرة.. الأمم المتحدة تعين مقررا خاصا لحقوق الإنسان في روسيا

العالم- أوروبا

وهذه هي المرة الأولى، التي يتم فيها تعيين مقرر خاص لشؤون روسيا.

وأكد رئيس مجلس حقوق الإنسان فيديريكو فيليجاس نتائج التصويت: "صوتت 6 دول ضد القرار، وامتنعت 24 عن التصويت، وصوتت 17 لصالحه. وبهذا الشكل تم تمرير اقتراح الدول الغربية".

وجاء في الوثيقة: "(المجلس) يقرر تعيين مقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية لمدة سنة واحدة ويطلب من حامل هذا التكليف رصد حالة حقوق الإنسان في روسيا، وجمع المعلومات ذات الصلة وتحليلها وتقييمها من جميع الجهات".

ووفقا للقرار، يجب على المقرر الخاص وضع توصيات وتقديم تقرير شامل إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والخمسين وفي دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتدعو الدول روسيا إلى التعاون مع المقرر خلال فترة ولايته.