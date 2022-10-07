تجمع العلماء يدعو الدولة اللبنانية للتمسك بمواقفها بشان مشروع الترسيم

العالم - لبنان

وفي بيان بعد الاجتماع الدوري لمجلسه المركزي، دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى "عقد اجتماع سريع ودراسة التشكيلة المناسبة للحكومة كي تتولى إدارة البلد في الفترة المقبلة"، محذرا من "التهاون في هذا الأمر، فالبلد لا يتحمل أزمة دستورية تضاف إلى الأزمات الكبرى التي يُعاني منها".

كذلك دعا النواب إلى "التوافق في ما بينهم حول اسم رئيس للجمهورية يكون مقبولا من الأغلبية النيابية ويتمتع بالقوة التي تؤهله لمواجهة الأزمات التي تمر بها البلاد والاستقلالية التي تدفعه للدفاع عن سيادة الوطن وحفظ ثرواته وتقديم المصلحة الوطنية العليا على أي مصالح أخرى، وعدم الإذعان للضغوط الدولية خاصة التي تصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية".

وحيّا التجمع "الشعب الفلسطيني الذي لبى بالآلاف نداء الفجر العظيم اليوم الجمعة للصلاة في المسجدين الأقصى والإبراهيمي"، داعيا الى "الاستمرار في مواجهة التعديات الصهيونية على حقوق الفلسطينيين ومصادرة الأراضي لصالح بناء مستعمرات صهيونية جديدة عليها".