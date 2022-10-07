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مصادر فلسطينية: مقاومون فلسطينيون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال على مفرق صرة جيت جنوب نابلس والاحتلال يقتحم البلدة

الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

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