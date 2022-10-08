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استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 6 آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين

السبت ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

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