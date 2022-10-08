حملة اعتقالات ومداهمات صهيونية في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

العالم - الإحتلال

حيث اعتقلت القوات الصهيونية ثلاثة مواطنين من بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: نسيم وليد الهريمي، وعماد علي الهريمي، ومحمد عوض الهريمي من شارع الصف، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، شابا ووالديه وفتى من محافظة رام الله والبيرة.

وصرحت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خالد محمد صالح شريتح ووالديه، بعد أن داهمت منزل العائلة في قرية المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى أيهم عيسى علي رومانيم (17 عاما)، بعد تغيبه يوما كاملا عن عائلته، وابلاغهم بعد ذلك عن اعتقاله، وهو من مدينة أريحا، ومقيم في بيتونيا.

وأشارت إلى قوات الاحتلال احتجزت الفتى حسام محمد حرب أبو عيشة (16 عاما) لساعات، بعد أن داهمت منزل ذويه في قرية دير قديس غربا، وقامت باستجوابه، قبل الافراج عنه.