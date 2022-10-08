شاهد.. صراع داخلي اسرائيلي حول موضوع لبناني

العالم - خاص بالعالم

وقال حسن حدرج في حديث لقناة العالم الاخبارية انها المرة الاولی الذي يجلس الاحتلال علی طاولة مفاوضات مع لبنان، فقد تعود ان يفرض رأيه ولكنه اليوم يتفاوض.

وأكد حدرج ان لبنان رفض الكثير من الشروط الاسرائيلية وتمسك بحقوقه كاملة وحصل علی جوهر الاتفاق المتمثل بالحقوق النفطية والغازية وكامل الحقول وكامل البلوكات.

وأوضح ان ما يدور الصراع حوله داخلياً في "اسرائيل" هو كيفية اخراج هذا الاتفاق الی العلن دون ان يظهر ان الحكومة الاسرائيلية وللمرة الاولی رضخت لدولة لبنان.

وأكد ان رئيس الوزراء الاسرائيلي لابيد أمام صراع داخلي يحاول من خلاله ان يجري عملية مقايضة الامن بالاقتصاد وان يظهر بأن الاتفاق ولو كان مجحفاً اقتصادياً بحق "اسرائيل" ولكنه حقق لها مكاسب امنية.

في وقت هدأ القصف السياسي الإسرائيلي على مشروع اتفاق الترسيم البحري مع لبنان، تسلّم نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب من الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين رسالة تتضمن الملاحظات الإسرائيلية على المسودة وتعليقات العدو على التعديلات اللبنانية المقترحة، وسط مناخات في بيروت لا توحي بوجود عقبات كبيرة، مقابل انشغال العدو بانعكاسات موقفه من المطالب اللبنانية على الجمهور الإسرائيلي.

وفيما أعلن الرئيس نبيه بري أن لبنان غير معني بكل السجال الإسرائيلي المتعلق بالانتخابات، شدّد مصدر رسمي على أن ليس للبنان ما يقدمه من تنازلات، وهو الموقف الذي نقله زوار الرئيس ميشال عون عنه أمس، وفيه أن لبنان يقف على أرض ثابتة، وقال ما لديه عن وعي وعلم، وأن الرد على آخر رسالة من هوكشتين سيكون واضحاً وقريباً جداً.