قائد الشرطة الايرانية: لن نسمح بتعريض أمن الناس للخطر

العالم - ايران

جاء ذلك في الكلمة التي القاها العميد "اشتري" خلال العرض الصباحي لقوات الشرطة صباح اليوم السبت، مؤكدا أن تكريم اسبوع هذه القوات يتجلى في حالة اسدائها المزيد من الخدمات للمواطنين والوطن الاسلامي العزيز ايران وتقديم تقرير بهذا الخصوص اليهم حول الخدمات التي قدمتها في العام الماضي.

وأعرب هذا المسؤول العسكري عن امله بأن يقدم ابناء الشعب الايراني في قوات الشرطة خدماتهم بعزيمة راسخة من خلال استخدام التقنية الحديثة لخدمة المواطنين واستخدام القوات المجربة والنخبة في هذه القوات لهذا الغرض.

وتابع هذا المسؤول قائلا: نحمد الله أننا قدمنا خلال العام الماضي خدمات جيدة وسجلنا حضورا في اطار القانون ونتحلى بروح ثورية وجهادية في مختلف المجالات حيث نفذ منتسبو قوات الشرطة مهامهم بجدارة تامة.

وأشار الى مهمة قوات الشرطة في مراسم اربعينية الامام الحسين (ع) قائلا: لقد كانت مهمة هذه القوات في مراسم الاربعين أهم مراحل تقديم الخدمات للمواطنين حيث شاهدت كيفية خدمة هؤلاء لأكثر من 3 ملايين و500 الف زائر في الحدود البرية مع العراق.

وشدد العميد " أشتري " على أن اكثر من 30 الف من منتسبي قوات الشرطة كانوا في خدمة الزوار الايرانيين في مختلف المجالات الامنية والخدمية وغيرها من الخدمات.