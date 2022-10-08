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 لبنان..خلية أزمة لمنع انتشار الكوليرا

 لبنان..خلية أزمة لمنع انتشار الكوليرا
السبت ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:١١ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الصحة اللبناني فراس الابيض أن بؤرة إنتشار الكوليرا لازالت محصورة بمنطقة عكار شمال البلاد  ونتخوف من توسعها إذا لم يتم تدارك الوضع.

العالم_لبنان

وقال في حديث تلفزيوني اليوم السبت، اننا توقعنا وصول الكوليرا إلى لبنان وبؤرة الإنتشار لازالت محصورة بمنطقة عكار، مشيرا الى ان هناك خلية أزمة متعددة الأطراف ولدينا إجتماعات متواصلة وسنقوم بجولة على المنطقة المصابة لنرى ما يحصل على أرض الواقع ونتدارك الموضوع.

واوضح الابيض أن الكوليرا مرض سريع الإنتقال وعلينا الوقاية ويمكن ألا يكون لدى المريض عوارض، مبديا تخوفه من إنتشار أوسع للكوليرا إذا لم يتم تدارك الوضع في لبنان.

ورأى الابيض ان القطاع الاستشفائي أثبت أنه قطاع قويّ ولكنه يئِنّ ولديه الكثير من الصعوبات في ظل الوضع الاقتصاديّ الصعب، مؤكدا ان الكوليرا بكتيريا سهل قتلها ويمكن القضاء عليها بغسل اليدين والسيطرة على عليها سهلة شرط تأمين المياه السليمة والنظيفة.

واعلنت وزاره الصحة اللبنانية قبل ذلك اصابة شخصين بكوليرا في منطقة عكار شمال البلاد و هما من النازحين السوريين.

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