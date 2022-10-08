وزير الاتصالات: قمر "خيام" يقع بشكل كامل تحت سيطرة الخبراء الإيرانيين

العالم - ايران

وحضر "عيسى زارع بور"، مراسم افتتاح مركز التحكم والتشغيل في أقمار الاستشعار عن بعد في محطة ماهدشت الفضائية بمناسبة أسبوع الفضاء العالمي معربًا عن سعادته بافتتاحه كأول مركز ايراني من هذا النوع یتمتع بمجسات واجهزة استشعار عن بعد .

وأضاف: هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام البيانات التي اطلقها قمر خيام الصناعي عمليًا في إيران ملفتا سيوفر قريبا إمکانیة استخدام صور وبيانات قمر خيام الصناعي للشركات والمؤسسات والمنظمات التي تقدم الخدمات اللازمة.

وصرح: اليوم هو يوم مهم لايران لأنه لأول مرة يوفر لنا إمکانیة الوصول المباشر إلى مثل هذه الصور والبيانات، فقمر "خيام" يقع وبشكل كامل تحت سيطرة الخبراء الإيرانيين.

وقال أننا سنبذل قصارى جهدنا لإنتاج أقمار صناعية محلية بدقة عالية وإطلاق أقمارنا الصناعية إلى الفضاء باستخدام حاملات للأقمار الصناعية المحلیة.

یذکر أن القمر الصناعي المتطور "خيام" أطلق الى الفضاء خلال الأشهر الماضیة بالتعاون مع روسيا ومن محطة بايكونور الفضائية في كازاخستان وسيحمله الصاروخ سويوز الحامل للاقمار الصناعية.

ويتمتع القمر الصناعي "خيام" بمجسات واجهزة استشعار عن بعد دقيقة توفر امكانية الاستفادة من المعطيات الفضائية الدقيقة لاستخدامها في الادارة الذكية للقطاعات في البلاد وله القدرة على التصوير بدقة متر واحد وفي اطياف مختلفة.

تجدر الإشارة إلى أنه بسبب الوزن الثقيل لهذا القمر الصناعي الإيراني ، فقد أوكلت عملية إطلاقه إلى وكالة الفضاء الروسية ليتم إطلاقه إلى الفضاء بواسطة الصاروخ حامل الأقمار الصناعية سويوز ووضعه في المدار.

ويحظى الصاروخ سويوز بأعلى نسبة اطمئنان بين الصواريخ الحاملة للاقمار الصناعية في العالم ، وحتى الآن تم تنفيذ أكبر عدد من المهام الفضائية الناجحة في العالم بواسطة هذا الصاروخ.