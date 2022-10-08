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الحملة الوطنية ضد أمراض الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال في سوريا

الحملة الوطنية ضد أمراض الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال في سوريا
السبت ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

تطلق وزارة الصحة السوریة غداً الحملة الوطنية ضد أمراض الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال، وتستمر حتى الـ 20 من شهر تشرين الأول وتستهدف الأطفال دون الخمس سنوات.

العالم-سوریا

وتستهدف حملة الشلل نحو 2781000 طفل، منهم مليونان وأربعمئة ألف يمكن الوصول إليهم، وحملة الحصبة مليونان وأربعمئة و94 ألف طفل منهم مليون ومئة و96 ألف طفل يمكن الوصول إليهم، وتنفذ عبر 977 مركزاً صحياً و793 فريقاً جوالاً و57 نقطة طبية محدثة بمشاركة 12349 عنصراً صحياً وفق مديرة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة الدكتورة رزان الطرابيشي.

ولفتت الطرابيشي إلى أن لقاح الشلل للأطفال من عمر يوم إلى دون الخمس سنوات، أما الحصبة والحصبة الألمانية للأطفال من عمر 7 أشهر إلى دون الخمس سنوات.

وأكدت أن اللقاح آمن ومجاني وفعال ومتوافر وموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية، كما أن الاستجابة المناعية للقاحات لا تعطل أو تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للأطفال تجاه كوفيد 19، ولا تمنع الأعراض الشائعة مثل الرشح أو السعال أو الإسهال أو ارتفاع الحرارة البسيط أو اليرقان الفيزيولوجي أو استعمال الصادات الحيوية من التلقيح.

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الحملة الوطنية ضد أمراض الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال في سوريا

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