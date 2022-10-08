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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسل العالم: جيش الاحتلال الاسرائيلي يعترف باصابة احد جنوده بجراح اثناء الاشتباك مع المقاومة الفلسطينية في جنين
الخارجية الروسية: رد فعل نظام كييف بتدمير البنية التحتية المدنية دليل على طبيعته الإرهابية
استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 6 آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الدنماركي لدى طهران إثر تعرض سفيرة إيران في كوبنهاغن إلى هجوم
مصادر فلسطينية: مقاومون فلسطينيون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال على مفرق صرة جيت جنوب نابلس والاحتلال يقتحم البلدة
مصادر فلسطينية: استشهاد الطفل عادل إبراهيم عادل داود 14 عاما متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي عصر اليوم في قلقيلية
مراسل العالم: مدفعية الجيش التركي تقصف قرية منغ ومحيط مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي
صالح: أدعو جميع القوى السياسية إلى الحوار الجاد يكون أساسه وغايته مصلحة الوطن والمواطن والانطلاق نحو تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات
صالح: لم يَعُد مقبولاً استمرار الوضع ولا يمكن المراهنة على صبر العراقيين أكثر
الخارجية الروسية: رد فعل نظام كييف بتدمير البنية التحتية المدنية دليل على طبيعته الإرهابية
السبت ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
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