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الخارجية الروسية: رد فعل نظام كييف بتدمير البنية التحتية المدنية دليل على طبيعته الإرهابية

السبت ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

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