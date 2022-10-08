قوات الاحتلال تواجه مقاومة شرسة خلال اقتحام جنين

العالم - فلسطين

اقتحام مخيم جنين، تحول الى روتين لجيش الاحتلال الاسرائيلي، فها هو يتقحم المخيم ومدينته شمالي الضفة الغربية.

جنين العصية على الاحتلال منذ القدم والتي تمثل رأس الحرب في مثلث الرعب لكيان الاحتلال، جنين ونابلس وطولكرم، قاوم ابناؤها قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، وحاصرت منزل الاسير المحرر محمد ابو زينة قبل ان تعتقل أحد الاشخاص.

اشتباكات عنيفة اندلعت بين المقاومين الفلسطنيين وقوات الاحتلال، التي اطلقت الرصاص الحي باتجاههم، بالاضافة الى قنابل الغاز والدخان ما ادى الى سقوط ضحايا ما بين شهيد وجريح، كما تم استهداف مجموعة من الصحفيين بشكل مباشر خلال تغطيتهم للاحداث.

وخلال الاشتباكات تمكن المقاومون من اعطاب ألية اسرائيلية بعد استهدافها بعبوات متفجرة، فيما حلقت مروحيات الاحتلال على علو منخفض في سماء المخيم.

مواجهات كانت قد امتدت من شمال غرب رام الله التي شهدت تصدي اهالي المرزعة الغربية لهجوم المستوطنين على منزل في البلدة، ما ادى الى استشهاد طفل وشاب فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي وسط صمت دولي وتواطؤ اقليمي.