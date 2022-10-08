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30 معتقلا إداريا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

30 معتقلا إداريا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام
السبت ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:١١ بتوقيت غرينتش

 يواصل 30 معتقلا إداريا إضرابهم المفتوح عن الطعام، لليوم الرابع عشر على التوالي، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.

العالم - فلسطين

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه ، إن 900 معتقل في سجن "عوفر" أعادوا وجبات الطعام قبل يومين، اسنادا للمضربين عن الطعام.

وبدأت علامات التعب والإعياء تظهر على المعتقلين المضربين عن الطعام، كما بدأوا يعانون من نقصان الوزن.

وذكر نادي الأسير، أن المعتقلين الإداريين مستمرون في إضرابهم، ولا يوجد أي مؤشرات أو نتائج لأي حوارات مع إدارة سجون الاحتلال.

وأشار إلى أن المعتقلين المضربين ينتظرون رد إدارة سجون الاحتلال على مطالبهم، التي من المتوقع أن تكون بعد انتهاء الأعياد اليهودية، وفي حال كان الرد سلبيا سيدخل أسرى جدد في الإضراب.

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