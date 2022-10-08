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في كمين محكم لهزيمة لإحتلال اليوم ..

حماس تزف شهيدي "جنين" وتشيد ببطولة مقاوميها

حماس تزف شهيدي
السبت ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

زفت حركة المقاومة الإٍسلامية "حماس"، الشهيدين محمود الصوص وأحمد ضراغمة، اللذين ارتقيا خلال مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال، عقب اقتحامها مخيم جنين ومحيطه (شمال الضفة)، صباح اليوم السبت.

العالم - فلسطين

وأكدت "حماس"، في تصريح صحفي،أن "على الاحتلال وقواته ومستوطنيه الإرهابيين أن يستعدوا لملاحم متلاحقة مع شعب عقد العزم على استعادة أرضه وحريته".

ووجهت التحية لـ"جنين ومخيمها والمقاومين فيها من كل الفصائل، وفي مقدمتهم أبطال كتائب القسام، الذين أوقعوا قوات الاحتلال وآلياته اليوم في كمين محكم، وخاضوا اشتباكات عنيفة، وضربوا نموذجاً يحتذى في المقاومة والبطولة والدفاع عن أبناء شعبنا أمام جبروت الاحتلال"، وفق البيان.

وقالت إنه "في ذكرى مولد صاحب الإسراء والمعراج سيدنا النبي الأكرم، على الاحتلال وحكومته المتطرفة إدراك أن صرخة المسجد الأقصى وجراح المرابطين فيه لن تذهب أدراج الرياح، وسنعيد له طهره من أرواحنا ودمائنا، مهما بلغت التضحيات".

واستشهد الصوص وضراغمة وأصيب 11 آخرون، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام واسع لمدينة جنين ومخيمها (شمال الضفة).

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