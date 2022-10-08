الدعوة لاستلام الاثار المشاركة في مهرجان رشد السينمائي الدولي

العالم - ايران

وبحسب البيان الصادر بالمناسبة، يتعيّن على جميع الاثار المحلية والاجنبية المتقدمة، ان تحوز على مؤهلات لغوية وفنية وعاطفية عميقة، من شانها ان تعزز لدى المشاهدين روح التساؤل والاستكشاف والشوق لمعرفة الذات والعالم المحيط بهم.

ونوه البيان ايضا، الى ضرورة تركيز النتاجات السينمائية، وبشكل خاص، على دور المدرسة التربوي والتعليمي، باعتبارها مؤسسة معنية في بناء الحضارات وتثقيف الاجيال القادمة لحل مشاكل البلاد.

ومن اهم الاهداف المعلنة لمهرجان رشد الدولي السينمائي، تجدر الاشارة الى "تقديم أفضل النتاجات التعليمية في اطار الفن السابع"، و"توفير الدعم الفني والعلمي لنظام التعليم الرسمي"، و"انشاء شبكة عادلة ن اجل تطوير المؤهلات الفنية والتربوية لدى المعلمين والتلاميذ والطلاب الناشطين في مجال انتاج الافلام" و"ورفع مستوى الجودة في عملية التعليم والتعلم ودعم مضامين الكتب الدراسية وتطوير صناعة الافلام التعليمية والتربوية".

علما ان مهرجان رشد الدولي للافلام، سينعقد في اطار 3 محاور؛ قسم الاعمال الدولية وقسمي المعلمين والتلاميذ (الطلاب) المنتجين للافلام، وذلك خلال الفترة من 28 نوفمبر الى 4 ديسمبر 2022.

و وفقا لهذا البيان ايضا، يتعين على المنتجين المحليين والاجانب تسليم اثارهم في فترة اقصاها 31 اكتوبر الجاري.