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السفير الأمريكي يدخل على خط الصراع السياسي داخل الاحتلال حول ترسيم الحدود

السفير الأمريكي يدخل على خط الصراع السياسي داخل الاحتلال حول ترسيم الحدود
السبت ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

دخل السفير الأمريكي لدى الإحتلال الإسرائيلي توم نيدس، على خط الصراع السياسي داخل الاحتلال حيث نفى تصريحات قادة المعارضة الإسرائيلية بأن نتيجة الاتفاق الأمريكي المقترح للمفاوضات البحرية بين الكيان الاسرائيلي ولبنان كانت بمثابة “استسلام لحزب الله”.

العالم - فلسطين المحتلة

وفي مقابلة مع وكالة “جيويش تلغرافك”، علق توم نيدس على التصريحات التي أدلى بها قادة المعارضة الإسرائيلية، بما في ذلك رئيس حكومة الاحتلال الأسبق بنيامين نتنياهو قائلا: “إن “هذا سخيف”..أدلى نتنياهو، بهذه التصريحات الاستفزازية ضد رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد كجزء من حملة انتخابية مستمرة”.

وأكمل توم نيدس: “أنا واثق تماما من أننا سننجز ذلك..من الواضح أننا لن ندعم بأي شكل من الأشكال شيئا من شأنه أن يخلق خطرا أمنيا على إسرائيل أو يضعها في وضع غير موات”، وفق صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية.

وأشار نيدس إلى خطاب السفير الأمريكي السابق لدى الإحتلال، ديفيد فريدمان، الذي أكد من خلاله أن “أرباح حقول الغاز البحرية المتنازع عليها ستذهب “100% إلى لبنان و0% إلى إسرائيل”.

واستطرد نيدس: “لدي احترام كبير لديفيد فريدمان ولا أنتقده بأي شكل من الأشكال، لكن هذا خطأ..في الواقع، أيد رئيس الوزراء السابق نتنياهو أيضا صفقة مشابهة جدا قبل بضع سنوات”.

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