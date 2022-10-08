العثور على 15 جثة بعضها محترق على شاطئ في ليبيا

العالم - ليبيا

وقال مصدر أمني في صبراتة أمس الجمعة إن الجثث لمهاجرين حوصروا وسط نزاع بين مجموعتين متخاصمتين من مهربي البشر في المدينة، وهي مركز رئيسي في شمال غرب البلاد للهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.

وأظهرت صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تستطع رويترز التحقق منها، قاربا محترقا على شاطئ يتصاعد منه دخان أسود وما بدا أنه نفس القارب محترق من الداخل وبه رفات بشرية متفحمة.

وأصبحت ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الذين يسعون للسفر إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل، لكن الوكالات الدولية تقول إن المهاجرين يواجهون مخاطر كثيرة هناك.