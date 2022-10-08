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أوكرانيا .. مستجدات ميدانية ومخاوف نووية

السبت ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

أدى إنفجار بجسر استراتيجي يربط شبه جزيرة القرم بالأراضي الروسية بإلحاق دمار كبير فيه.

العالم - باختصار

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