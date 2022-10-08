شاهد.. 'على ضفاف اروند' برنامج جديد مشترك لقناة العالم ومركز آبادان

خاص بالعالم

هنا مسقط رأس حراس ثغور الوطني، فرنين المقاومة لايزال يسمع من مأذنة جامع خرمشهر ومسجد بيروز في آبادان، فيما يفتح نهر اروند ذراعيه معانقاً الخليج الفارسي.

من هنا ومن شواطئ اروند لا يزال يفتح نشيد ايران.. ايران.. على مرّ الازمان.

ومن على ضفاف اروند نفتح نافذة على حياة العرب الايرانيين.

برنامج "على ضفاف اروند" انتاج مشترك لقناة العالم ومكتب الاذاعة والتلفزيون الايراني في مدينة آبادان.

تشاهدون البرنامج على شاشة قناة العالم يوم الثلاثاء في التوقيت التالي:

مكة المكرمة: 15:30 - غرينتش: 12:30

كما سيتم رفع الحلقات بشكل متزامن على موقعي العالم ومكتب آبادان وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لهما.