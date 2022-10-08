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جنين تشيع شهيديها الذان سقطا برصاص الغدر الإسرائيلي + فيديو

السبت ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

البيرة المحتلة (العالم) 2022.10.08 - شيع الفلسطينييون في مدينة جنين شهيدين ارتقيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي إثر مواجهات شهدتها المدينة ومخيمها بعد قيام قوات الاحتلال بمحاضرة منزل القيادي في الجهاد الإسلامي محمد أبو زينه واعتقاله.

العالم فلسطين

في جنين.. الأرض الفلسطينية التي تشتعل اليوم تحت أقدام الاحتلال وآلياته.. في جنين مواكب الشهداء لا تتوقف.. شهيدان فلسطينيان شيعا إلى مثواهما الأخير، بعد اشتباكات بين المقاومة والاحتلال، الذي كان يهدف إلى اعتقال القيادي في الجهاد الإسلامي محمد أبوزينة.

الشهيدان محمود الصوص وأحمد دراغمة إرتقيا برصاص الاحتلال، وإلى جانبهما أصيب أكثر من عشرة فلسطينيين بينهم كانت إصابات خطيرة، وظلت جنين بعد الانسحاب متأهبة للمقبل.

وفي حديث لقناة العالم أكد أمين سر حركة فتح في جنين عطا أبورميلة قائلاً إن: الاحتلال يريد أن ينتقم، فهو قتل أناساً أبرياء يتجولون في الشوارع والساحات، كما حدث مع محمود مؤيد الصوص وهو شاب صغير عمره 18 سنة وأحمد دراغمة شاب آت من طوباس إلى جنين.. ويقوم القناص ودوريات الاحتلال بقنص كل من يتحرك.

المعركة مع الاحتلال يزداد أوارها وتتسع مساحتها، أربعة من الشهداء سقطوا خلال 24 ساعة في الضفة الغربية من قلقيليا إلى رام الله فـ جنين.

السلطة الفلسطينية أدانت الهجوم الإسرائيلي، والفصائل دعت إلى المواجهة، والمراقبون يرون اتجاه المشهد إلى انتفاضة فلسطينية مختلفة الشكل.

من جانبه لفت مدير مركز مسار للدراسات نهاد أبوغوش في حديثه لمراسلنا: بدأنا نشهد في الأشهر الخمسة أو الستة الأخيرة كل يوم هناك عمليات وكل يوم هناك شهداء.. أكثر من 170 شهيداً خلال هذا العام، وهي مجزرة موزعة على أيام السنة، لكنها نفس الهدف ونفس القتل ونفس الآلية، وهي تدفيع الشعب الفلسطيني كله بملايينه ثمن رفضه للاحتلال.

إستمرار المواجهات في الضفة الغربية سيشكل ضغطا على السلطة الفلسطينية كي تتخذ موقفا يبتعد عن لغة الإدانة والاستنكار.

ما أرسته آليات الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم إحياؤه، وهذا ما ينطبق اليوم على الاتفاقيات ما بين الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما يجب أن تقتنع به السلطة الفلسطينية.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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