صعود إيران إلى المركز الخامس في الترتيب العالمي لإنتاج النحاس بتجاوز اميركا باقتدار

العالم - ايران

وافاد بهروز رحمتي ، مساعد رئيس الشركة الوطنية لصناعات النحاس لشؤون التنمية والتنقيب ، أن إيران فخورة بصعودها إلى المركز الخامس في الترتيب العالمي لاحتياطيات النحاس في عام الإنتاج والمعرفة وخلق فرص العمل بفضل الجهود الدؤوبة التي تبذلها شركة الصناعات النحاسية الوطنية الإيرانية.

وصرح بهروز رحمتي ، مساعد رئيس الشركة الوطنية لصناعات النحاس لشؤون التنمية والتنقيب ، أن إيران كانت تمتلك سابقًا سابع أكبر احتياطي عالمي للنحاس في العالم ، وقالً: مع الاكتشافات الأخيرة في منجم سونكون للنحاس و إضافة أكثر من مليار طن من الاحتياطيات الجديدة في منجم سونكون للنحاس في محافظة أذربيجان الشرقية ، وكذلك اكتشاف احتياطيات جديدة في مناجم أخرى للشركة ، بما في ذلك مناجمي سرجشمة وميدوك للنحاس ومنجم سريدون الجديد بالقرب من منجم سرجشمة للنحاس الضخم في محافظة كرمان ، زادت كمية احتياطيات شركة النحاس من احتياطيات خامات النحاس من 18 مليار طن إلى 19 مليار طن.

وأضاف: وفقًا لآخر تقرير لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية (USGS, 2022) عقب نتائج التنقيب هذه ، ارتفع ترتيب بلادنا إلى المرتبة الخامسة بعد تشيلي وأستراليا وبيرو وروسيا.

ووفقا لرحمتي ، فإن جمهورية إيران الإسلامية ، بالاعتماد على أحدث الاكتشافات التي قامت بها شركة النحاس الوطنية ، تقدمت بأكثر من 54 مليون طن من خامات النحاس المقاسة والموضحة ، تجاوزت المكسيك (المرتبة السادسة) وأمريكا (المرتبة السابعة) وصعدت الى المكان الخامس عالميا.