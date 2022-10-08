اندلاع حريق في محطة لمترو الأنفاق في قلب كولونيا غرب المانيا

العالم - أوروبا

ووصفت السلطات حادث الصباح بأنه "عمل تخريبي" دون تحديد المسؤول عنه.

وأوردت وكالة الأنباء الألمانية أن الحريق اندلع في محطة مترو الأنفاق في ميدان إبرتبلاتز، وذكرت الشرطة أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص، مضيفة أنه لا يعرف سبب اندلاع الحريق.

وذكرت مصالح الإطفاء الألمانية على تويتر أن عددا كبيرا من أفرادها كان لا يزال يعمل حتى وقت متأخر من ظهر اليوم داخل محطة مترو الأنفاق، والتي جرت العادة أن تكون مزدحمة للغاية.

وعقب الحريق، جرى إيقاف حركة السكك الحديدية وحركة النقل في الشوارع المحيطة لمكان الحادث، وناشدت السلطات المواطنين الابتعاد عن المنطقة.

تعطل حركة القطارات

وفي صباح اليوم، شهد شمال ألمانيا تعطلا واسع النطاق في حركة القطارات أرجعته السلطات إلى عمل تخريبي، وقد أضرت الأعطال بخدمات القطارات في ولاية ساكسونيا السفلى ومدينتي بريمن وهامبورغ.

وذكر وزير النقل فولكر فيسينج -في مؤتمر صحفي- أن الشرطة الاتحادية فتحت تحقيقا في الحادث، مضيفا من الواضح أن هذا كان عملا متعمدا وشريرا.

وقالت الشرطة الاتحادية الألمانية إن الاضطرابات التي تعرضت لها حركة القطارات في شمال ألمانيا صباح اليوم السبت، نجمت عن تدخل خارجي في موقعين بولايتي برلين وشمال الراين ويستفاليا.

وكشف متحدث باسم الشرطة عن موقعين للجريمة، أحدهما في حي هوهنشونهاوزن ببرلين، لكنه لم يحدد الموقع الآخر في ولاية شمال الراين ويستفاليا.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" (Deutsche Bahn) أن العطل الواسع النطاق في حركة القطارات شمالي البلاد سببه عمل تخريبي.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قالت متحدثة باسم الشركة "بسبب تخريب في كابلات لا غنى عنها لحركة القطارات، اضطرت دويتشه بان إلى وقف حركة القطارات في الشمال لمدة قاربت 3 ساعات قبل ظهر اليوم".

ودق هذا الاضطراب على الفور أجراس الإنذار، بعد أن شدد حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على ضرورة حماية البنية التحتية الحيوية، بعد تعرض خطّيْ أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 1و2 -اللذين يربطان روسيا بألمانيا- لما وصفوه بأعمال "تخريبية".