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ايران تحرز المركز الثاني في بطولة آسيا لكرة القدم الخماسية

ايران تحرز المركز الثاني في بطولة آسيا لكرة القدم الخماسية
السبت ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

أحرز المنتخب الايراني لكرة القدم الخماسية داخل الصالة المركز الثاني في بطولة كأس أمم آسيا المقام في الكويت بعد خسارته أمام اليابان 3-2 في المباراة النهائية.

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ايران تحرز المركز الثاني في بطولة آسيا لكرة القدم الخماسية

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