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تراجع صهيوني.. غانتس: قريبون من اتفاق مع لبنان!

تراجع صهيوني.. غانتس: قريبون من اتفاق مع لبنان!
الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير الحرب الصهيوني، بيني غانتس، إنّه يأمل أن يكون كيانه قريبا من "اتفاق جيد مع لبنان"، في إشارة إلى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة.

العالم - فلسطین

وتوعّد غانتس، في حديث إلى "القناة الـ12" الصهيونية، بـ"تدمير لبنان إذا أخطأ حزب الله وهاجم إسرائيل"، مضيفاً أنّ "إسرائيل مستعدة لاتفاق، ومصممة على الدفاع عن أصولها"، حسب تعبيره.

وعلى الرغم من المعارضة الشديدة لرئيس الحكومة الأسبق، بنيامين نتنياهو، للاتفاق، فإن غانتس أشار إلى أنّ "نتنياهو كان سيوقع على هذا الاتفاق، انطلاقاً من المصالح الأمنية والاستراتيجية".

ولفت غانتس إلى أنه "إذا لم يُوقَّع الاتفاق، فسيجري استخراج الغاز كما هو مخطَّط"، مؤكداً: "نحن نقترب من استخراج الغاز".

وأضاف وزير الحرب الصهيوني: "أنا لا أُجري تسوية بخصوص الأمن. الأمر الآن في أيدي اللبنانيين"، معتبراً أنّ "الاتفاق يدفع الاستقرار الإقليمي قُدُماً، ويقلّص تأثير إيران في لبنان"، حسب قوله.

وأعلن غانتس أنّ حزب الله "حاول أن يتحدى منصة كاريش بواسطة قِطَع بحرية، وليس فقط عبر إطلاق مسيّرات".

وفي السياق، نقل موقع "والاه" الصهيوني، عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، قوله إنّ "هناك تقدماً في المفاوضات عند الحدود البحرية مع لبنان".

وبحسب المسؤول الأميركي، جرى تبادل "عدة مسوّدات وصيغ جديدة، في محاولة للوصول إلى اتفاق بخصوص الثُّغَر المتبقية".

وذكرت وسائل إعلام صهيونية أنّ المؤسستين الأمنية والعسكرية "أعطتا الضوء الأخضر لشركة إنرجيان من أجل بدء فحص الأنبوب الذي يوصل منصة كاريش بالساحل".

وأمس الجمعة، قالت وسائل إعلام صهيونية إنّ "تل أبيب ستتراجع في النهاية لمصلحة إتمام اتفاق الحدود البحرية".

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