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أزمات الاحتلال تتفاقم.. "بينيت" يريد الاستقالة من 'منصب البديل'

أزمات الاحتلال تتفاقم..
الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

يرغب رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي البديل نفتالي بينيت في الاستقالة من منصبه في أقرب وقت ممكن، جاء هذا بحسب ما أُعلن مساء السبت في "القناة 13".

العالم - الإحتلال

ويريد رئيس وزراء الاحتلال السابق ترك المنصب لأنه لا يريد أن يكون موقعًا على الأمور التي يقوم بها رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد، على سبيل المثال بشأن مسألة الاتفاق مع لبنان.

وكان بينيت مهتمًا بالاستقالة حتى قبل الانتخابات، وراجع الأمر مع المسؤولين في الاستشارة القانونية للحكومة، حيث قيل له إنه إذا استقال الآن أو قبل تشكيل حكومة جديدة، فإن ذلك سيسمح للابيد بتسيير الحكومة بمفرده وسيفقد الكتلة اليمينية حق النقض داخل الحكومة.

لهذا السبب، يرغب بينيت في الاستقالة فور انتهاء الانتخابات، وصرح مكتبه: "بينيت سيكون رئيس الوزراء البديل حتى الانتخابات، وسيقرر مواصلة مسيرته حسب الظروف".

وطالبت وزيرة داخلية الاحتلال، أييليت شاكيد، بينيت أنه إذا ترك منصبه قبل تشكيل الحكومة الجديدة، فسيتم نقل صلاحيات الفيتو إليها، حتى "لا تترك السيطرة بيد اليسار".

وذكر مكتب شاكيد أن "الوزيرة ترى أنه من المهم الحفاظ على حق النقض والبنية الوراثية والحفاظ على قوة الكتلة اليمينية داخل الحكومة".

موضوع الغاز والاتفاق مع لبنان هما أيضاً في صميم أجندة النظام السياسي الاسرائيلي الذي يعيش أزمة عميقة منذ سنوات، وقد تلعب السياسة دوراً في اتخاذ القرارات.

ووقع رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد في فخ، من ناحية لا يريد أن يُنظر إليه على أنه شخص استسلم لإرادة المقاومة اللبنانية التي فرضت معادلتها في موضوع حقل كاريش، ومن ناحية أخرى، بعد أن تعقدت الأمور قليلاً، لا يريد أن يُرى كشخص استسلم لنتنياهو.

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