الإحتلال الصهيوني يعتزم تشغيل حقل غاز كاريش تجريبيا اليوم الأحد

العالم - الإحتلال

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية (12) أنه سيتم خلال مرحلة الفحص الأخير ضخ الغاز من حقل "كاريش" للشاطئ والتي أرجئت لاعتبارات لوجستية خاصة بشركة "إنرجيان" الفرنسية.

ونقلت القناة عن مسؤول صهيوني مطلع قوله: "بدء استخراج الغاز من حقل كاريش كان مقررا قبل شهر، إلا أن صعوبات لوجستية منعتنا من ذلك، وذلك غير متعلق بالأمن أو المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان".

وكان موقع "واللا" العبري قد نقل عن مسؤول أمريكي، مساء أمس، أن تقدما طرأ خلال نهاية الأسبوع في المفاوضات (غير المباشرة) بين "إسرائيل" ولبنان لترسيم الحدود البحرية، مشيرا إلى أنه جرى تبادل مسودات جديدة بين تل أبيب وبيروت في محاولة للتوصل إلى اتفاق وسد الفجوات لترسيم الحدود البحرية.

وظل حقل غاز كاريش، الواقع في مياه البحر الأبيض المتوسط، محور صراع متجدد بين الكيان الصهيوني ولبنان بشأن أحقية التنقيب عن الغاز، حيث حذرت المقاومة الاسلامية في لبنان الإحتلال من عواقب استخراج الغاز دون التوصل لاتفاق لترسم الحدود البحرية.

وكان الكيان الإسرائيلي قد رفض، یوم الخميس، تعديلات اقترحها لبنان على مشروع اتفاق قدمه الوسيط الامريكي بشأن ترسيم الحدود البحرية، في حين قال لبنان انه لم يتلق حتى الان جواب رسميا من الوسيط الامريكي.