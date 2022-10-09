قراصنة عراقيون يخترقون موقعي شركتي الغاز إنيرجين ونتيفي غاز ليسرائيل

العالم - الإحتلال

وقالت الصحيفة ان مجموعة سايبرية عراقية تحت اسم "الطاهرة" اخترقت موقع الشركة البريطانية اليونانية إنيرجين المسؤولة عن تشغيل حقل كاريش، الذي من المقرر ان يقوم الاحتلال بتشغيله تجريبيا اليوم الاحد.

وكانت المؤسسة الأمنية الصهيونية صرحت لشركة التنقيب عن الغاز "إنيرجين" باستكمال المرحلة الأخيرة من عملية الفحص في حقل كاريش تمهيدا لبدء استخراج الغاز، وذلك وسط رفع حالة التأهب على الجبهة الشمالية خوفا من المقاومة اللبنانية التي حذرت الاحتلال من بدء الاستخراج من كاريش قبل التوصل لاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية.

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية (12) أنه سيتم خلال مرحلة الفحص الأخير ضخ الغاز من حقل "كاريش" للشاطئ والتي أرجئت لاعتبارات لوجستية خاصة بشركة "إنرجيان" الفرنسية.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس السبت، أنّ حالة التأهب تأتي تحسّباً لما قد يحصل في الأيام المقبلة، مع ظهور العقبات أمام التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بعد أن أعلن رئيس حكومة الاحتلال، يئير لبيد، يوم الخميس، رفض وثيقة التعديلات اللبنانية لمسودة المقترح التي قدمها، السبت الماضي، المبعوث الأميركي، عاموس هوكشتاين للطرفين الإسرائيلي واللبناني، وتحذيرات المقاومة اللبنانية (حزب الله) من عواقب بدء الاحتلال استخراج الغاز من كاريش قبل حصول اتفاق مع الحكومة اللبنانية.