'قسد' تعتقل شخصا بريف الرقة وقوات تركية تستهدف مواقع لها

العالم - سوريا

واضاف الزميل حسام زيدان، نقلا عن "التنسيقيات" ان الجيش التركي استهدف بقذائف المدفعية مواقع "قسد" في قريتي الجرن والسليب غربي مدينة تل أبيض بريف الرقة.

وافادت "التنسيقيات" ايضا ان استعصاء لسجناء تنظيم الدولة "داعش" تم في سجن الصناعة بحي غويران في مدينة الحسكة وسط استنفار لـ"قسد" في محيط السجن، كما وقعت اشتباكات عنيفة بين "الجيش الحر" التابع لتركيا و"قسد" أثر محاولة تسلل فاشلة لــ "قسد" الى مدينة مارع بريف حلب الشمالي.

وفي مدينة "عين العرب"، توسط قائد "قسد" "فرهاد عبدي شاهين" المعروف باسم "مظلوم عبدي" للإفراج عن ثلاثة أشخاص أكراد من مدينة "عين العرب" شرقي حلب بعد أن اعتقلتهم السلطات العراقية بتهمة الانضمام لتنظيم "داعش" والحكم عليهم بالسجن المؤبد.