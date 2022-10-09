الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
١٠:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

'قسد' تعتقل شخصا بريف الرقة وقوات تركية تستهدف مواقع لها

'قسد' تعتقل شخصا بريف الرقة وقوات تركية تستهدف مواقع لها
الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا نقلا عن ما تسمى بـ"تنسيقيات المسلحين"، ان قوات "قسد" اعتقلت وبمساندة من طيران "التحالف الدولي"  شخصا في قرية "حاوي الهوى" بريف الرقة الغربي بتهمة دعم خلايا تنظيم الدولة "داعش".

العالم - سوريا

واضاف الزميل حسام زيدان، نقلا عن "التنسيقيات" ان الجيش التركي استهدف بقذائف المدفعية مواقع "قسد" في قريتي الجرن والسليب غربي مدينة تل أبيض بريف الرقة.

وافادت "التنسيقيات" ايضا ان استعصاء لسجناء تنظيم الدولة "داعش" تم في سجن الصناعة بحي غويران في مدينة الحسكة وسط استنفار لـ"قسد" في محيط السجن، كما وقعت اشتباكات عنيفة بين "الجيش الحر" التابع لتركيا و"قسد" أثر محاولة تسلل فاشلة لــ "قسد" الى مدينة مارع بريف حلب الشمالي.

وفي مدينة "عين العرب"، توسط قائد "قسد" "فرهاد عبدي شاهين" المعروف باسم "مظلوم عبدي" للإفراج عن ثلاثة أشخاص أكراد من مدينة "عين العرب" شرقي حلب بعد أن اعتقلتهم السلطات العراقية بتهمة الانضمام لتنظيم "داعش" والحكم عليهم بالسجن المؤبد.

تصنيف :

روابط ذات صلة

هروب عدد من عناصر تنظيم داعش الارهابي من سجن الرقة المركزي

رتل عسكري للجيش السوري يتوجه إلى خطوط التماس في ريف الرقة

القوات التركية تعتدي بالمدفعية على ريف الرقة الشمالي

قتلى وجرحى وحرق منازل جراء اقتتال عشائري في قرية الجديدة بريف الرقة الشرقي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ترامب يلتحق بركب الداعمين لمثيري الشغب في ايران

ضبط 352 مهاجرا غير شرعي على السواحل التونسية

هل يمكن للهاكرز اختراق الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل؟

إفتتاح محطة كهربائية بقدرة 1500 ميغاواط جنوب ايران

النمساويون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

اعتقال 44 شخصا من مثيري الشغب شمال ايران