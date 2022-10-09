إفتتاح محطة كهربائية بقدرة 1500 ميغاواط جنوب ايران

العالم - ايران

وأوضح الوزير محرابيان في مراسم الافتتاح السبت، أنه وفي اطار زيادة توليد الكهرباء وتلبية لاستهلاك المشتركين في المنطقة ونمو طاقة الانتفاع بالمحطات العاملة بالغاز وتحويلها الى ذات دورة مركبة، تم وضع انشاء الوحدات البخارية لمحطة عسلوية على جدول الاعمال.

وأضاف أن محطة عسلوية ذات الدورة المركبة وبقدرة 1493 ميغاواط تأتي بهدف زيادة التوليد واستدامة ودينامية الشبكة الكهربائية واستجابة لطلب الاحمال المتنامي في وسط البلاد.

وأشار أن تدشين هذه المحطة ذات الدورة المركبة يهدف الى رفع مردودية المحطة بنحو 50 بالمئة فضلا عن المساهمة في الترشيد وخفض الاستهلاك بحجم 864 مليون متر مكعب سنويا والحد من التلوث.