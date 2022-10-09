الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
١٠:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

إفتتاح محطة كهربائية بقدرة 1500 ميغاواط جنوب ايران

إفتتاح محطة كهربائية بقدرة 1500 ميغاواط جنوب ايران
الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

بحضور وزير الطاقة الايراني "علي اكبر محرابيان" افتتحت مجموعة " مبنا" الصناعية محطة كهربائية ذات دورة مركبة في "عسلوية" المطلة على الخليج الفارسي والواقعة جنوب غربي البلاد.

العالم - ايران

وأوضح الوزير محرابيان في مراسم الافتتاح السبت، أنه وفي اطار زيادة توليد الكهرباء وتلبية لاستهلاك المشتركين في المنطقة ونمو طاقة الانتفاع بالمحطات العاملة بالغاز وتحويلها الى ذات دورة مركبة، تم وضع انشاء الوحدات البخارية لمحطة عسلوية على جدول الاعمال.

وأضاف أن محطة عسلوية ذات الدورة المركبة وبقدرة 1493 ميغاواط تأتي بهدف زيادة التوليد واستدامة ودينامية الشبكة الكهربائية واستجابة لطلب الاحمال المتنامي في وسط البلاد.

وأشار أن تدشين هذه المحطة ذات الدورة المركبة يهدف الى رفع مردودية المحطة بنحو 50 بالمئة فضلا عن المساهمة في الترشيد وخفض الاستهلاك بحجم 864 مليون متر مكعب سنويا والحد من التلوث.

روابط ذات صلة

وزير الطاقة الايراني: تبادل الكهرباء جار مع بعض الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ترامب يلتحق بركب الداعمين لمثيري الشغب في ايران

ضبط 352 مهاجرا غير شرعي على السواحل التونسية

هل يمكن للهاكرز اختراق الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل؟

إفتتاح محطة كهربائية بقدرة 1500 ميغاواط جنوب ايران

النمساويون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

اعتقال 44 شخصا من مثيري الشغب شمال ايران