اعتقال 44 شخصا من مثيري الشغب شمال ايران

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واوضح العقيد حسين حسن بور في تصريح لمراسل وكالة فارس في رشت اليوم الاحد: أن قوات الشرطة لن تتهاون مع أولئك الذين يعكرون أمن المجتمع، وقال: بعد نشر دعوات عمياء لـ أعداء النظام الإسلامي في الفضاء الافتراضي بتنظيم احتجاجات غير قانونية، بعض الافراد تجاهلوا تحذيرات الشرطة، واعتزموا توجيه هذه الاحتجاجات للعبث بالنظام العام والأمن وإلحاق الضرر بعدد من الوحدات المهنية، حيث تم اعتقالهم من خلال يقظة الشرطة.

وأعلن عن اعتقال 44 من مرتكبي أعمال الشغب والتحريض والاعتداء على مواطنين وتخريب الممتلكات العامة وإلحاق أضرار بالوحدات المهنية في محافظة كيلان، وقال: تم تسليم المعتقلين الى المراجع القضائية بعد رفع دعوى قضائية حسب الاجراءات القانونية.

وشدد نائب قائد شرطة محافظة كيلان على ان الاوضاع مستقرة في المحافظة، وقال: في الأيام القليلة الماضية ، ومع المراقبة الاستخباراتية الواسعة للمؤسسات الأمنية، تم رصد معظم قادة أعمال الشغب في المحافظة واعتقالهم، وقد أدى ذلك إلى ارساء الامن في محافظة كيلان تمامًا وعودة الاوضاع الى حالتها الطبيعية.