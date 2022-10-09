النمساويون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

العالم - اوروبا

ويتصدّر الرئيس النمساوي الحالي ألكسندر فان دير بيلين نتائج الاستطلاعات، متقدّما بفارق كبير على جميع منافسيه الستة.

وأشارت الاستطلاعات إلى أن الرئيس الليبرالي المؤيد لأوروبا سيحصل على أكثر من 50 في المئة من الأصوات، ما يعني فوزه من الجولة الأولى.

ويحق لنحو 6,4 مليون شخص من سكان النمسا البالغ عددهم تسعة ملايين الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وفتحت مراكز الاقتراع في فيينا ومعظم أجزاء البلاد أبوابها عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (05,00 بتوقيت غرينتش).

بينما فتحت بعضها منذ السادسة صباحا. وينتهي التصويت عند الساعة 17,00 (15,00 ت غ)، بينما تصدر أولى التوقعات فور إغلاق مراكز الاقتراع.