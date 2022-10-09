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ضبط 352 مهاجرا غير شرعي على السواحل التونسية

ضبط 352 مهاجرا غير شرعي على السواحل التونسية
الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلن مسؤول في الحرس الوطني التونسي عن ضبط 352 شخصا في عمليات هجرة غير شرعية شهدتها السواحل التونسية ليل الجمعة/السبت.

العالم - تونس

وأفاد المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي إن 170 شخصا من المهاجرين الذين تم ضبطهم، ينحدرون من دول افريقيا جنوب الصحراء. وتم ضبط المهاجرين في 28 عملية اجتياز غير شرعية للحدود البحرية، وفق نفس المصدر. وتصاعدت موجات الهجرة غير الشرعية بشكل لافت في 2022 في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة تضرب تونس.

ويجري البحث عن 16 مهاجر منذ أسبوعين كانوا على متن مركب فقد أثره في السواحل الجنوبية لتونس. وعُثر الأربعاء الماضي على جثتين ممن كانوا على المركب في سواحل جزيرة جربة. ووفقا لإحصاءات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المعني بالهجرة، يعد أكثر من 500 مهاجر انطلقوا في رحلات سرية عبر السواحل التونسية في عداد المفقودين حتى أيلول/سبتمبر الماضي.

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