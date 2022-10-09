التلفزيون الايراني يعرض فيلما وثائقيا عن علماء السنة في ايران

العالم - ايران

وأكد مدير القناة « صادق یزداني» في كلمته التي القاها أمام الحاضرين أن هذه القناة أخذت على عاتقها مهمة تبيين حوار المفاهيم وتعريف الثورة الاسلامية، مشيرا الى أن أحد المفاهيم هو ما دعا اليه الامام الخميني طاب ثراه لتوحيد صفوف الامة الاسلامية.

وشدد «یزداني» على أن خلفه قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، أكد بدوره على هذا الموضوع خلال الاعوام الماضية الذي كان يحظى بإهتمام سلفه الامام الراحل منذ اليوم الاول لإنتصار الثورة المباركة في ايران.

وتابع قائلا: ان العدو واجه الفشل في تحقيق هذا الهدف في ايران والايقاع بين المسلمين، ولم يحقق ماكان يريده خلال هذه الاعوام.

وتحدث في هذه المراسم عدد من علماء الدين السنة بينهم مدير ادارة الاديان والمذاهب في منظمة الاعلام الاسلامي الذي أكد تقديم السنة في ايران 11 الف شهيد بينهم 100 من علماء الدين السنة في مرحلة الدفاع المقدس الحرب التي فرضها صدام على ايران في ( الاعوام 1980- 1988).