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برئاسة المندلاوي.. لجنة برلمان العراق المالية تستضيف محافظ البنك المركزي

برئاسة المندلاوي.. لجنة برلمان العراق المالية تستضيف محافظ البنك المركزي
الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الاحد، اجتماعاً موسعاً للجنة المالية بحضور محافظ البنك المركزي مصطفى غالب.

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول في بيان، إن "المندلاوي ترأس اجتماعاً موسعاً للجنة المالية بحضور محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، لبحث عدة محاور أهمها ملف مبيعات البنك المركزي خلال نافدة بيع العملة الأجنبية وملف القروض بكافة أنواعها والتي منحها البنگ خلال الفترة الماضية وبخاصة المبادرة الصناعية والسكنية ، وملف سياسة البنك المركزي بشان زيادة رأس مال المصارف التجارية والإسلامية والخاصة ".

وأضاف، ان "الاجتماع شهد مناقشة دراسة الجدوى بأعداد المصارف التجارية والإسلامية الخاصة، والمصارف التي وضعت تحت وصاية البنگ المركزي، فضلا عن التباحث بشأن النتائج التي حققتها منصة خطابات الضمان التي أنشأها البنك المركزي ومدى قدرة المصارف على تطبيقها في مجالات العمل المصرفي، والدور الرقابي للبنك على المصارف التجارية والإسلامية فيما يتعلق بوفاء بعض المصارف المتلكئة بالتزاماتها تجاه زبائنها".

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