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نادي الأسير الفلسطيني: انضمام 20 أسيرًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام ليرتفع عدد المضربين إلى 50 أسيرًا بينهم معتقلين إداريين وموقوفين

الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

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