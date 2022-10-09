بـ20 ميدالية.. إيران تتوج ببطولة بيروت الدولية المفتوحة للتايكواندو

العالم - إيران

وأقيمت البطولة الدولية المفتوحة للتايكوندو 2022 في ملعب مجمع "نهاد نوفل" في بيروت أمس السبت، في فئتي الرجال والسيدات، وفاز ممثلو إيران بـ12 ميدالية ذهبية و6 فضيات وبرونزيتين وتوجوا بلقب البطولة.

وجاءت الميداليات الذهبية الـ12 للمنتخب الإيراني للتايكواندو عبر سعيدة نصيري، ومبينا نعمت زاده، وزهرا شیدایي، ونرجس میرنوراللهي، وزينب إسماعيلي، ومهدي حاج موسایي، وآرمين هادي بور، ورضا کلهر، وأميرمحمد بخشي، ومیرهاشم حسيني، ومهران برخورداري، وسجاد مرداني.

أما الميداليات الفضية الـ6 فكانت من نصيب كل من أبوالفضل زندي، وفرزان عاشورزاده، ومحمدحسین یزداني، ومهدي عابديني، وعلي نجفي، وغزل سلطاني.

وعادت الميداليتين البرونزيتين لأبوالفضل عباسي، وفاطمة شفيع بور.

يُشار إلى أن بطولة بيروت الدولية المفتوحة مصنفة من الاتحاد العالمي للتايكواندو.

وعرفت هذه البطولة مشاركة 780 لاعبا ولاعبة يمثلون 20 بلدا عربيا وآسيويا وأوروبيا وإفريقيا.