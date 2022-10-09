جماعات "الهيكل" الصهيونية تدعو لاقتحام كبير للأقصى المبارك بعد غـــد

العالم - الإحتلال

حيث تواصل منذ 18 يوماً نشر الدعوات للمشاركة في أكبر اقتحامٍ للمسجد الأقصى في تاريخه، وقد خصصت منصات إلكترونية خاصة لهذه الغاية.

حددت تلك الجماعات هدفها بالوصول إلى 5,000 مقتحم في يوم واحد، وهو رقم لم يصله أي اقتحام منذ احتلال المسجد الأقصى المبارك عام 1967.

الدعوات تأتي لتوظيف مناسبة توراتية تتكرر مرة واحدة كل 7 سنوات تعرف بـ "يوم الاجتماع الحاشد" ويرتكز إلى نص في سفر التثنية يدعو اليهود للاحتشاد إلى الصلاة جميعا رجالا ونساء وأطفالا في "عيد العرش" .

ويشار الى ان هذه الدعوات ترافق اقتحامات متتالية لباحات المسجد الاقصى ، وسط دعوات للتصدي لمثل هذه الاقتحامات.